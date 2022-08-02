Росіяни обстріляли мікроавтобус із цивільними на Херсонщині, є загиблі

Російські окупанти у Херсонській області 1 серпня обстріляли мікроавтобус із цивільними, які намагались евакуюватися – є загиблі та поранені.

Про це заявив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Обстріл стався біля села Довгове. Мікроавтобус із цивільними їхав з окупованого селища Старосілля, люди намагалися евакуюватися. За словами Вілкула, росіяни впритул його обстріляли протитанковою ракетою. Внаслідок цього дві людини загинули.

До Кривого Рогу вдалося евакуювати п’ятьох людей: трьох чоловіків та двох жінок, усі цивільні. Двоє з них перебувають у дуже важкому стані з опіковим шоком. У лікарні в Кривому Розі їм зараз надають медичну допомогу.

Пізніше оперативне командування «Південь» повідомило, що внаслідок обстрілу цивільного мікроавтобуса російськими військами з протитанкового ракетного комплексу в районі Довгового загинули три людини, ще п’ять мирних жителів зазнали поранень.

Ситуація на Херсонщині

Раніше президент Володимир Зеленський казав, що Збройні сили України крок за кроком просуваються в Херсонську область. Розвідка Міністерства оборони Великої Британії також підтвердила, що Україна на Херсонщині набирає обертів.

Зокрема, за даними української розвідки, після ударів ЗСУ в ніч проти 29 липня по розташуванню сил окупантів поблизу селищ Верхній Токмак та Чернігівка Запорізької області росіяни відвели особовий склад і техніку на інші позиції.

Водночас міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала українців покинути окуповані частини Запорізької та Херсонської областей, щоб ЗСУ під час контрнаступу не наражали на небезпеку цивільне населення.

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