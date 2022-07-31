Російські окупанти відводять особовий склад з території селищ Верхній Токмак та Чернігівка на Запоріжжі.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає NNS.

Після ударів Збройних сил України у ніч проти 29 липня по розташуванню сил окупантів поблизу селищ Верхній Токмак та Чернігівка Запорізької області росіяни відвели особовий склад та техніку на інші позиції.

Приблизно 40 поранених орків доставили в госпіталь міста Пологи. З Чернігівки підрозділи вивели практично в повному складі.

Наразі поблизу населеного пункту залишаються кілька блок-постів та не більш як сотня військових. Решту окупантів разом із технікою розподілили по містах Токмак та Бердянськ.

Під час виходу з населених пунктів окупанти намагаються створити враження про планову ротацію. Насправді ж вони мають намір повністю залишити селище і розпочали мінування під’їзних доріг.

Яка ситуація на Запоріжжі

За даними ОВА, на цьому напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів.

Протягом минулої доби ворог здійснив обстріли позицій українських військових, застосовуючи при цьому танкове озброєння, реактивну та ствольну артилерію вздовж усієї лінії зіткнення.

За повідомленням обласного управління Нацполіції, за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі Гуляйполя. Надійшло 13 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури.