Російська армія може спробувати піти у новий наступ. Експерт назвав міста, які окупанти хочуть захопити найближчим часом.

Ексрадник очільника МВС, виконавчий директор Українського інституту майбутнього Віктор Андрусів підтвердив інформацію військового експерта Костянтина Машовця, який раніше заявляв про готовність російської армії наступати найближчим часом.

За інформацією Андрусіва, російська армія перекинула в тимчасово окуповану Херсонську область всі свої десантні війська. Найімовірніше, росіяни спробують атакувати Запоріжжя і Кривий Ріг.

Про це колишній радник МВС написав на своїй сторінці у телеграм, передає NNS.

“Що ж, можу підтвердити інформацію Костянтина Машовця. В Херсонській області в найближчі тижні розпочнеться наступ… Але не наш. За останні два тижні росіяни перекинули туди майже всі свої десантні війська. Наступати скоріше за все будуть на Запоріжжя і Кривий Ріг.