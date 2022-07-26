На Україну чекає ще одна війна з росією – військовий експерт назвав терміни

На Україну чекає ще одна повномасштабна війна з росією, яка “умогилить московський імперіалізм”.

Таку думку висловив військовий експерт Петро Черник в ефірі Радіо НВ, передає NNS.

За його прогнозами, нові широкомасштабні бойові дії між Україною та рф можуть виникнути як через півроку-рік, так і через 5-10 років.

Крім цього Черник висловив упевненість, що триваюча війна не закінчиться швидко, як припускають деякі експерти та фахівці.

“Тому я не маю оптимізму, що ця війна закінчиться швидко. Більше того, схильний до концепції, що на осінь активна фаза бойових дій стихне, настане якась справжня оперативна пауза, бо зараз ніякої оперативної паузи насправді не було, тільки пониження артилерійського впливу, однозначно завдяки системам HIMARS. А потім, через якийсь час, півроку-рік, важко сказати, може 5, а то й 10, повторна і кінцева російсько-українська війна, яка має умогилити московський імперіалізм як такий, третього не дано. Або ми їх, або вони нас”, заявив військовий експерт.

Також Черник назвав найгарячішу точку у війні на сьогоднішній день.

“На мою думку, найгарячіша точка — це Сіверськ. Говорити про Слов’янськ, Бахмут, особливо Краматорськ, що вони є зараз у неймовірно великій загрозі, десь не зовсім коректно”, заявив Черник.

Він уточнив, що біля останніх трьох міст РФ зосереджує велику кількість військ, але ці війська ще не пішли в атаку, схожу на атаку по Сєвєродонецьку та Лисичанську.

“Це також доволі стриманий оптимізм і це ще раз підтверджує, що стратегічна тактика вибивання боєкомплекту є правильною. Нагадаю, ця війна на 95% є війною артилерії”, сказав військовий експерт.

Він також відповів на питання про можливість просування окупантів на Сіверському напрямку.

“Не можна недооцінювати противника. Нагадаю, 146-мільйонна нація, як мінімум 10 мільйонів чоловіків потенційного мобілізаційного ресурсу, не можна цього ігнорувати. На складах до 13 тисяч одиниць бронетехніки, автоматів Калашникова виробили понад 100 мільйонів одиниць, давайте задумаємось у серйозність цієї цифри. Виробляти звичайні снаряди та патрони мають можливості”, зазначив Черник.

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