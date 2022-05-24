Гауляйтер Херсонщини проситиме рф розмістити військову базу в області

Колаборанти Херсонщини проситимуть рф розмістити там російську військову базу.

Про це повідомив ставленик Кремля, так званий “заступник голови військово-цивільної адміністрації” області Кирило Стремоусов у пропагандистському росЗМІ «РІА Новости», пише Цензор.нет, передає NNS.

“У Херсонській області має бути військова база Російської Федерації. Ми про це проситимемо”, заявив Стремоусов.

За словами колаборанта, це “має стати гарантом безпеки”, “життєво необхідно”, і що в цьому нібито “зацікавлене все населення”.

Нагадаємо, що окупанти призначили херсонського “журналіста”, “ковіддисидента” та блогера Стремоусова заступником “глави ОДА” Володимира Сальдо.

Нещодавно українські партизани передали “привіт” зраднику . На вулицях Херсона з’явилися фото Стремоусова з написом: “Час реваншу прийшов”.

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