Херсонський “активист” та “ковіддисидент”, а нині ставленик окупантів Кирило Стремоусов завоював у херсонців лише звання “міського фрика”.

Стремоусов роками проводив підривну діяльність в Україні, тому росіяни призначили його заступником “голови ОДА” Володимира Сальдо.

“Оглядач” вивчив партнерів Стремоусова в оформлених на нього організаціях. Як виявилося, “свої люди” у Стремоусова були у Києві, Харкові та Дніпрі.

“Та це просто місцевий фрик, щось вони проти ковідних обмежень виступали, до Миколаєва їздили, закликали без масок ходити”, розповідає мешканець Херсона про одного з представників окупаційної “влади” області Кирила Стремоусова.

Біографія Стремоусова справді приголомшлива. Він і морепродукти продавав, і в США книгу писав, і в рибінспекції працював, і зі своїм начальником з рибінспекції “ЗМІ” створив, і здоровий спосіб життя пропагував, і “русскій мір” будував, і православні традиції відстоював, і в COVID закликав не вірити, і свій блог вів.

Не дивно, що на колаборанта зареєстровано цілу мережу громадських організацій: “За президента України” (йдеться про Януковича), Херсонська обласна соціалістична партія, “Український центр екологічної самооборони”, “Місцева ініціатива”.

Якщо придивитися уважніше до учасників його громадських організацій, виявиться, що левова частка з них – засуджені за державну зраду та створення терористичних організацій українці. Деякі з них вже ув’язнені, інші – продовжують свою боротьбу “за звільнення Кличка”, “за православні цінності”, “за захист екології”, “за багатосторонній розвиток молоді” тощо. По всій Україні є ціла група професійних громадських працівників, які чекають на тупіт чобіт російських окупантів у своїх містах.

Один із найяскравіших соратників Стремоусова – киянин Юрій Клейнос. Як стало відомо із реєстру Мін’юсту, колаборанти разом створили “Український центр екологічної самооборони”. Клейнос зареєстрований у Києві на вулиці Лайоша Гавро, будинок 11, квартира 22. СБУ затримала його ще кілька років тому. Клейнос, як і Стремоусов, особистість різнобічна. Він і Кличка вимагав звільнити, і з секс-шопами боровся, і права тварин обстоював, і переслідував гомосексуалів. А потім вирішив поїхати до Рівного – “боротися з бурштиновою мафією”. Тут його СБУ й затримала. Як заявили силовики, справжня мета Клейноса – спроба за російські гроші створити “Рівненську народну республіку”.

Росіяни своїх “не кидають”, тому соратники Клейноса якийсь час намагалися звільнити “політв’язня”, зверталися до Ради адвокатів, писали петиції. Ну а потім таки кинули. Зараз на сторінці Клейноса у Facebook свої публікації поширює інша київська активістка – Оксана Костюкевич.

Вона також особистість багатостороння. Жінка виступає за звільнення Кличка, за захист тварин, за справедливе правосуддя, також відвідувала з’їзди ОПЗЖ та боролася із незаконною забудовою столиці.

У Херсоні Стремоусов мав власне ЗМІ – Таврія NEWS, яке займалося поширенням пропаганди. ТОВ “Таврія Ньюз” він оформив разом із двома партнерами: Устином Мальцевим (раніше був його начальником як голова екологічної інспекції в Херсонській області) та Анатолієм Коваленком, якого дніпропетровське СБУ подало у розшук за статтею про спроби організації терористичної організації.

Мальцев створив свою благодійну організацію, а в своїй біографії на сайті чиновницьке минуле згадувати не став. Основний медійний партнер фонду – сайт Таврія NEWS, яким Мальцев володіє разом зі Стремоусовим.

До повномасштабної війни головною темою на сторінках Таврії NEWS були протести проти карантину, а також відсутність прав у українців. Ось деякі з повідомлень “ЗМІ”: “Народ починає розуміти, що хтось народ дурить”, “права людини не просто зневажені, тепер прав у людини немає взагалі ніяких”.

“Сплячі” активісти, які будь-якої миті можуть приєднатися до окупантів, спокійно продовжують свою діяльність по всій країні. Українцям же у цій ситуації важливо не довіряти неперевіреній інформації та не брати участі у провокаціях.

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