На Хмельниччині екс-керівниця відділення банку привласнила понад 5 мільйонів гривень допомоги, яку держава виплатила членам сімей загиблих військових.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає НСН.

За процесуального керівництва Шепетівської окружної прокуратури Хмельницької області повідомлено про підозру колишній виконувачці обов’язків керівника відділення банку за фактом заволодіння чужим майном (ч. 5 ст. 191 КК України), йдеться у повідомленні.

Як встановило слідство, тепер вже колишня керівниця банківської установи, знаючи про отримання родичами грошової допомоги за загиблого військовослужбовця, пропонувала їм банківські послуги з вигідного обміну гривневих коштів на іноземну валюту з подальшим їх розміщенням на депозитних рахунках банку, а отримавши кошти – привласнила їх.

Таким чином, жінка привласнила понад 5 млн грн, які держава виплатила сім’ям загиблих військових.

На даний час відомо про трьох потерпілих. Загальна сума матеріальних збитків становить понад 5,5 млн грн, повідомили в прокуратурі.

Наразі підозрюваній орано запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

За вчинення вказаних злочинів жінці загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Прокуратура не повідомляє, в якому банку працює підозрювана.

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