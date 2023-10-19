Окупанти випустили по Бериславу 10 авіабомб, є поранені

Російські окупанти ввечері 19 жовтня випустили по Бериславу 10 авіабомб. Поранення отримали дві жінки.

Про це повідомив у Телеграмі начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає НСН.

“Армія рф обстріляла Херсонщину з авіації. По Бериславу ворог випустив 10 авіабомб. Травми дістали дві жінки”, повідомив Прокудін.

За його словами, у 68-річної місцевої жительки – мінно-вибухова травма, вогнепальний відкритий перелом, черепно-мозкова травма та інші ушкодження. Медики продовжують проводити діагностику.

З пораненнями кінцівок і мінно-вибуховою травмою до лікарні доставлено і жінку 55 років.

Крім цього, зазначив начальник ОВА, у місті пошкоджено службові автомобілі.

Ще дві керовані авіабомби влучили по селу Веселе. Наслідки цього удару з’ясовуються, додав Прокудін.

Нагадуємо, зранку 19 жовтня російські війська вкотре обстріляли з артилерії місто Херсон.

Унаслідок цього осколкові поранення отримало двоє чоловіків та жінка. Їх госпіталізовано.

Пошкоджено приватні будинки, повідомили у прокуратурі області.

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