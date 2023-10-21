Окупанти обстріляли Херсонщину – 1 людина загинула, 1 поранена

Окупаційні російські війська обстріляли Херсонщину минулої доби 57 разів. Одна людина загинула, ще одна – поранена.

Про це зранку 21 жовтня повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує НСН.

Як зазначається, за минулу добу противник здійснив 57 обстрілів, випустивши 322 снаряди з мінометів, артилерії, “Градів”, АГС, танків, авіації та БПЛА.

“Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Через російську агресію 1 людина загинула, ще 1 – дістала поранення”, йдеться у повідомленні.

Як повідомили у Херсонській обласній прокуратурі, 20 жовтня близько 7:50 російські війська завдали авіаудар по Бериславському району Херсонської області. Одна із бомб поцілила по приватному будинку. Загинула жінка 80 років.

Ще новини України: Ракетний удар по Кривому Рогу ввечері 20 жовтня: що відомо