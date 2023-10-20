5 /5
Based on 5 ratings

Купити квартиру в Дніпрі

Тег:
ВійнаКривий Ріг

Ракетний удар по Кривому Рогу ввечері 20 жовтня: що відомо

Адмін сайту
Ракетний удар по Кривому Рогу ввечері 20 жовтня: що відомо
Для зручності перегляду сайту, пропонуємо завантажити мобільний додаток НСН

З’явилася інформація про ракетний удар по Кривому Рогу ввечері 20 жовтня: На жаль, загиблий і постраждала. Про це повідомив начальник ДніпроОВА Сергій Лисак, передає НСН.

Черговий теракт російської армії проти мирних людей. Ворог поцілив ракетою по дачному кооперативу в Кривому Розі, – написав Лисак

За його даними, Загинув 60-річний чоловік.  Жінка 57 років отримала осколкові поранення. Вона в лікарні у важкому стані.

Через атаку сталася пожежа, яку рятувальники вже приборкали. Всі наслідки уточнюються.

Ворог ударив ракетою по Кривому Рогу ввечері 20 жовтня: є загиблий і постраждала

Начальник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул прокоментував удар.

Під час останньої повітряної тревоги під..ри у передмісті на дачі ракетою вбили чоловіка 1963 р.н., його дружина 1967 р.н. вже в лікарні, середньої важкості. Горіть в аду, тварі – написав він

Ще новини України: Ракетний удар по передмістю Дніпра 18 жовтня: все, що відомо (фото, відео)

Корисні посилання дивіться нижче

НСН у телеграм

Схожі публікації

To Top
Ще новини ⬇
Головна
Назад
Розділи
Важливі
Lite
Пошук
×