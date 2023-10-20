Ракетний удар по Кривому Рогу ввечері 20 жовтня: що відомо

З’явилася інформація про ракетний удар по Кривому Рогу ввечері 20 жовтня: На жаль, загиблий і постраждала. Про це повідомив начальник ДніпроОВА Сергій Лисак, передає НСН.

Черговий теракт російської армії проти мирних людей. Ворог поцілив ракетою по дачному кооперативу в Кривому Розі, – написав Лисак

За його даними, Загинув 60-річний чоловік. Жінка 57 років отримала осколкові поранення. Вона в лікарні у важкому стані.

Через атаку сталася пожежа, яку рятувальники вже приборкали. Всі наслідки уточнюються.

Начальник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул прокоментував удар.

Під час останньої повітряної тревоги під..ри у передмісті на дачі ракетою вбили чоловіка 1963 р.н., його дружина 1967 р.н. вже в лікарні, середньої важкості. Горіть в аду, тварі – написав він

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