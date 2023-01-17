У КМВА прокоментували оголошення на будинках Києва про мобілізацію. За яких умов треба йти до військкомату.

У Києві на під’їздах житлових будинків помітили паперові оголошення, де надрукований закон про мобілізацію та наказ для військовозобов’язаних прибути до районного військкомату до 31 січня.

В соціальних мережах пишуть, що такі документи помітили на житлових будинках в Голосіївському районі столиці, передає НСН.

Мешканці будинків кажуть, що не знають як їм діяти – йти до військкомату вже зараз, чи чекати на повістку.

У Київській міській військовій адміністрації сайту ТСН.ua прокоментували оголошення про які йдеться.

“Районні в місті Києві територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦКСП), на виконання указу президента України “Про введення воєнного стану в Україні”, про “Загальну мобілізацію”, “Про військовий обов’язок і військову службу”, “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, мають право доводити до громадян інформацію про планові заходи. Це звичайна робота ТЦКСП. Не варто сприймати такі оголошення в іншому контексті. Все в межах законодавства і компетенції ТЦКСП”, розповіли ТСН.ua в пресслужбі Київської міської військової адміністрації.

У КМВА додають, що об’яви на під’їздах будинків це інформування населення про те, що мобілізаційний процес в країні триває та нагадування для тих, кому вже були вручені повістки, з’явитися до військкомату.

Чи посилять мобілізацію в Україні: кого та коли можуть призвати – пояснення експертів