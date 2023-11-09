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Тег:
ВійнаДонецьк

Обстріли Донеччини – окупанти минулої доби вбили двох жителів області

Журналіст
Обстріли Донеччини окупанти минулої доби вбили двох жителів області2
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Обстріли Донеччини не припиняються, за минулу добу, 8 листопада, російські загарбники вбили двох жителів області. Ще одна людина поранена.

Як передає НСН, про це у Фейсбуці повідомив в.о. начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз.

“За 8 листопада росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Рай-Олександрівці і Північному. Ще 1 людина в області за добу дістала поранення”, зазначив він.

За даними прокуратури, під час артобстрілу села Рай-Олександрівка Краматорського району, російський снаряд влучив у приватне домоволодіння, 62-річна власниця якого загинула.

Обстріли Донеччини окупанти минулої доби вбили двох жителів області

Під приціл військ держави-агресора потрапило й смт Північне м. Торецька. Від отриманих тілесних ушкоджень загинула на власному подвір’ї жінка 59 років.

Обстріли Донеччини окупанти минулої доби вбили двох жителів області1

Також окупанти атакували м. Часів Яр Бахмутського району, ймовірно, з використанням РСЗВ «Град». З переламом руки та струсом головного мозку 51-річного чоловіка доставили до лікарні. На момент обстрілу він перебував у гаражі.

Обстріли Донеччини окупанти минулої доби вбили двох жителів області4

Ще новини України: Окупанти вдарили касетними боєприпасами по селу на Донеччині – три людини загинули

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