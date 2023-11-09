Обстріли Донеччини окупанти минулої доби вбили двох жителів області

Обстріли Донеччини не припиняються, за минулу добу, 8 листопада, російські загарбники вбили двох жителів області. Ще одна людина поранена.

Як передає НСН, про це у Фейсбуці повідомив в.о. начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз.

“За 8 листопада росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Рай-Олександрівці і Північному. Ще 1 людина в області за добу дістала поранення”, зазначив він.

За даними прокуратури, під час артобстрілу села Рай-Олександрівка Краматорського району, російський снаряд влучив у приватне домоволодіння, 62-річна власниця якого загинула.

Під приціл військ держави-агресора потрапило й смт Північне м. Торецька. Від отриманих тілесних ушкоджень загинула на власному подвір’ї жінка 59 років.

Також окупанти атакували м. Часів Яр Бахмутського району, ймовірно, з використанням РСЗВ «Град». З переламом руки та струсом головного мозку 51-річного чоловіка доставили до лікарні. На момент обстрілу він перебував у гаражі.

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