Окупанти обстріляли Херсонщину: снаряд влучив у будинок з дітьми

Російські окупанти зранку 7 квітня обстріляли Херсонщину. У селі Станіслав снаряд влучив у житловий будинок, проломив дах та здетонував. Поранено троє людей.

Як передає НСН, про це повідомила Херсонська ОВА.

Поранення отримали 30-річна жінка, 10-річна дівчинка та 3-річний хлопчик. Постраждалих госпіталізували до лікарні у Херсоні. Хлопчик та мама перебувають у стані середньої тяжкості. Дівчинка отримала тяжкі поранення, її оперують.

Директорка Херсонської обласної дитячої лікарні Інна Холодняк розповіла, що жінка має черепно-мозкову травму та контузію. Хлопчик — закриту черепно-мозкову травму, множинні поранення обличчя та тулуба, а також травму стегна.

10-річна дівчинка отримала тяжку мінно-вибухову травму, множинні поранення тулуба, обличчя, верхніх та нижніх кінцівок, рвану рану плеча, стегна та скалки у черевній порожнині.

Тетяна, мама дітей, розповіла, що запам’ятала два прильоти, а швидку їм викликала сусідка, яка сама працює у медичній службі.

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