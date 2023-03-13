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Окупанти обстріляли аграрний ліцей в Сумській області: є жертва та поранені

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Окупанти обстріляли аграрний ліцей в Сумській області: є жертва та поранені

В понеділок, 13 березня, російські окупанти обстріляли аграрний ліцей в Сумській області. Одна людина загинула, ще четверо отримали поранення

Про це повідомляє НСН з посиланням на Telegram-канал голови Офісу президента Андрія Єрмака.

“В Сумській області росіяни обстріляли селище Зноб-Новгородське”, – розповів він.

За його словами, окупанти завдали удар в районі місцевого професійно-аграрного ліцею.

“Одна цивільна особа загинула, 4 особи поранені”, – додав Єрмак.

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Окупанти обстріляли аграрний ліцей в Сумській області: є жертва та поранені Встановити додаток

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