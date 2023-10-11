Через ворожий обстріл передмістя Запоріжжя загинула жінка

Черговий ворожий обстріл передмістя Запоріжжя забрав життя мирної мешканки, розпочато розслідування.

Як інформує НСН, про це в телеграмі повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, 11 жовтня 2023 року війська рф здійснили обстріл території Широківської ТГ Запорізького району. Загинула 74-річна жінка.

Внаслідок влучення у приватний сектор ракети, тип якої встановлюється, зазнали руйнувань житлові будинки місцевих мешканців.

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України), йдеться у повідомленні.

Ситуація на Запоріжжі

Минулої доби військовослужбовці рф завдали 127 ударів по 25 населених пунктах Запорізької області, повідомили зранку 11 жовтня в ОВА.

101 артобстріл прийшовся по території Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Білогір’я, Малинівки, Степногірська, Кам’янського, Степового, П’ятихаток, Лобкового, Лук’янівського та інших міст і сіл на лінії вогню.

Окупанти здійснили ракетний удар по селу Надія, 4 авіаудари по Оріхову, Роботиному та Малій Токмачці, 6 РСЗВ-обстрілів Новоданилівки, Роботиного й Малої Токмачки, а також 15 БПЛА-атак по Левадному, Роботиному, Чарівному, Новоіванівці, Темирівці, Новоданилівці та Малим Щербакам.

Надійшло 21 повідомлення про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Без постраждалих.

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