Зеленський пообіцяв, що ЗСУ не будуть атакувати ЗАЕС – глава МАГАТЕ

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що ЗСУ не будуть атакувати ЗАЕС під час контрнаступу.

Про це в інтерв’ю The Guardian розповів голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі, передає НСН.

Главу МАГАТЕ турбує те, що Запорізька АЕС може бути втягнутою в бойові дії між двома сторонами, але наполягав на тому, що він отримав зобов’язання від українського лідера.

“Президент Зеленський особисто запевнив мене, що вони не будуть безпосередньо бомбити або обстрілювати її”, сказав Гроссі.

За словами глави МАГАТЕ, Зеленський сказав йому, що “всі інші варіанти перебувають на розгляді” з точки зору звільнення станції.

Гроссі додав, що небезпека полягає в тому, що “все може трапитися будь-якої миті” з огляду на військову ситуацію, що склалася.

“Мене часто запитують, чи безпечна зараз ЗАЕС? Ні. Це посеред зони бойових дій із контрнаступом”, сказав він.

За його словами, є дві основні небезпеки для станції. Перша й найбільша – це “прямий удар” по одній з вразливих ділянок енергостанції, друга – підтримка водяного охолодження, необхідного навіть для зупинених реакторів.

Ситуація на ЗАЕС

Російські окупанти захопили Запорізьку АЕС на початку повномасштабного вторгнення у березні 2022 року. Інтервенти не лише порушують режим експлуатації станції, а й використовують сховища для зберігання техніки та розташування живої сили. За весь час окупації станція кілька разів вимикалася від енергосистем України.

Нещодавно “Енергоатом” заявив, що недотримання російськими загарбниками вимог ліцензії Держатомрегулювання щодо експлуатації енергоблоків тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції збільшує ймовірність радіаційної аварії.

Зокрема повідомляється, що окупанти на ЗАЕС вивели четвертий енергоблок зі стану “холодний зупин” у “гарячий зупин”. Натомість шостий енергоблок, за інформацією МАГАТЕ, виводять з “гарячого” стану в “холодний”.

Крім того, українські офіційні особи неодноразово повідомляли про ризики теракту на станції.

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