Над Києвом збили близько 10 «Кинджалів» та понад 60 інших ракет – все, що відомо на цей час

Зранку 2 січня сили протиповітряної оборони над Києвом збили всі ударні безпілотники типу Shahed, понад 60 ракет Х-101/Х555Х-55 та десяток «Кинджалів». На жаль, стало відомо про загиблу жінку.

Про це НСН інформує з посиланням на КМВА.

В КМВА відзначили, що повітряна тривога сумарно тривала майже 6 годин. Спочатку ворог запустив на столицю України приблизно півтора десятка баражуючих боєприпасів типу «Shahed». А слідом за ними понад півтора десятка стратегічних бомбардувальників Ту-95МС запустили групами та хвилями крилаті ракети Х-101/Х555Х-55. Одночасно із заходом ракет на Київ, понад десять літаків Міг-31К запустили по столиці аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал».

«Силами та засобами протиповітряної оборони було уражено усі БпЛА Shahed та понад 6 десятків ракет Х-101/Х555Х-55 та десяток Х-47М2 “Кинджал” (остаточно тип і кількість дадуть Повітряні сили)», повідомили в КМВА.

Унаслідок масованої ракетної атаки в Києві є руйнування житлової забудови, пошкодження інфраструктури. Є потерпілі. На жаль, підтвердилася інформація про загиблу 86-річну жінку.

У Солом’янському районі зафіксовано загоряння багатоповерхових житлових будинків: вогонь заблокував людей на поверхах. Рятувальники проводили евакуацію людей.

Наслідки ракетної атаки по інших районах:

в Деснянському р-ні попередньо є загорання супермаркету;

в Дарницькому районі пошкоджено нежитлові приміщення;

в Голосіївському р-ні падіння решток на відкритій території;

в Печерському р-ні – на дах 9-ти поверхового житлового будинку; на ще один багатоповерховий будинок та приватний будинок;

в Оболонському р-ні є загоряння житлового будинку, падіння решток на територію нежитлової забудови та складських приміщень:

в Святошинському р-ні – на нежитлову забудову;

в Подільському р-ні є загоряння на території ринку; пошкоджено газову трубу, магістралі водопостачання та зайнялися приблизно 6 авто; а також рештки упали на нежитлову забудову. Також можливо загоряння житлового будинку. Інформація перевіряється;

Шевченківський р-н – падіння решток на відкриту територію.

«Дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються. Інформація щодо постраждалих збирається та систематизується», додали в КМВА.

На базі приміщень однієї зі шкіл в Солом’янському районі облаштували пункт обігріву та допомоги для мешканців пошкоджених будинків. Працюють фахівці організації «Червоний Хрест Україна» та ДСНС.

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