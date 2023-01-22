Створить певну напругу на Запорізькому напрямку – військові про наступ російської армії

Нині російські війська не мають сил для повномасштабного наступу на Запорізькому напрямку. Для цього у них має бути достатня кількість боєприпасів та пального.

Про це пі час телемарафону заявив керівник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського спрямування Євген Єрін, повідомляє НСН.

“Ресурс, за яким оцінюються спроможності противника, – це співвідношення сил… Для наступу у противника має бути достатня кількість боєприпасів, пального та інших матеріально-технічних засобів, плюс інфраструктура, яка дозволила б вести повномасштабний та довготривалий наступ”, заявив він.

Спікер наголосив, що окупанти здійснюватимуть спроби просування невеликими групами.

“На даний час, за нашими даними, можна сказати, що для повномасштабного наступу в них сил немає. Разом з тим противник буде, скоріш за все, здійснювати спроби просування невеличкими групами з метою покращення свого тактичного положення на окремих ділянках фронту”, заявив Єрін, додавши, що це створить певну напругу на Запорізькому напрямі.

Зокрема, унеможливить перекидання українських військ на інші більш загрозливі напрямки.

“Це теж треба враховувати. Але відкидати посилення противника та здійснення ним більш активних дій не можемо, тому готуємось до будь-якого розвитку подій”, додав Єрін.

Джерело: РБК-Україна

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