Через руйнування мосту на Закарпатті загинула жителька Київщини, ще двоє постраждали

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що на Закарпатті через часткове руйнування навісного мосту загинула жінка, ще двоє постраждали, передає НСН.

Подія трапилась напередодні ввечері у селі Кваси.

3 серпня, о 22:00 до Служби порятунку надійшло повідомлення, що у річку Чорна Тиса з пішохідного навісного мосту впали 3 жінки. Подія трапилась у селі Кваси Рахівського району, йдеться у повідомленні ДСНС.

Коли рятувальники прибули на місце, вони з’ясували, що внаслідок часткового руйнування дерев’яного покриття мосту з висоти 20 метрів у річку впали 3 жінки, мешканки Київської області, котрі перебували там на відпочинку.

Фахівці ДСНС спустились до жінок та ношами винесли їх наверх. Там на них вже чекали лікарі. На жаль, попри старання медиків 54-річна постраждала померла у автомобілі «швидкої», повідомили рятувальники.

Ще двох жінок, 1986 років народження, госпіталізовано до лікарні. Після надання допомоги одну з постраждалих медики відпустили до місця тимчасового проживання для амбулаторного лікування.

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