На Волині 62-річний чоловік помер від небезпечної інфекції – що відомо

На Волині 62-річний чоловік помер від небезпечної інфекції. На початку року в нього виявили лістеріоз. Як проявляється ця хвороба?

Лістеріоз – захворювання спричинене бактеріями, які широко розповсюджені у природі, та передається людині від інфікованих тварин.

Як повідомила пресслужба Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб, на лістеріоз захворів мешканець Рожищенської громади, передає НСН.

Яким саме чином він інфікувався, з’ясовують спеціалісти.

«Встановлено, що у господарстві утримуються свійські тварини (корова, свині, собаки, кіт), з якими контактував чоловік. У вогнищі відібрано матеріал для проведення лабораторних досліджень. Фахівці центру вивчають умови проживання, харчування та побуту. Триває комплекс протиепідемічних заходів в осередку захворювання», йдеться у повідомленні.

Лістеріоз – це інфекційне захворювання, спричинене бактеріями, котрі широко розповсюджені у природі, у ґрунті, піску та воді. Діти першого року життя та вагітні – серед найбільш вразливих щодо лістеріозу.

До групи ризику також належать люди зі зниженим імунітетом.

Джерелом лістерій є гризуни, сільськогосподарські тварини, особливо вівці, корови й свині, домашні і дикі тварини, а також дикі птахи, зокрема, голуби.

Тварини виділяють лістерії в зовнішнє середовище з випорожненнями, сечею, носовим слизом, молоком.

Зараження людини в основному відбувається при контакті з інфікованими тваринами та птахами чи їх продуктами життєдіяльності, при вживанні рибної або тваринної продукції без термічної обробки, через забруднені овочі та фрукти.

За першими симптомами хвороба схожа на харчове отруєння. У випадку прогресування страждає нервова система. Іншою формою недуги може бути ангінозно-септична, яка нагадує ангіну.

«Для профілактики лістеріозу важливо робити належну термічну обробку харчових продуктів (варіння, смаження, запікання), котра на 100% знищує лістерії. Перед вживанням сирих овочів і фруктів потрібно ретельно їх мити, адже лістерії можуть бути на поверхні. Варто мити овочі і фрукти відразу, принісши їх додому. Особливістю лістерій є їх здатність розмножуватися в харчових продуктах навіть в умовах холодильника і морозильної камери», зауважують в центрі контролю хвороб.

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