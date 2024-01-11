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Курці “оцінять”: в Україні на пачках сигарет з’являться нові страшні фото і не тільки

на пачках сигарет з'являться нові страшні фото

У четвер, 11 січня 2024 року, чинності набувають нові норми щодо маркування пачок тютюнових виробів. Тепер виробники мають розміщувати на упаковках із сигаретами оновлені графічні зображення з текстом медичних попереджень про шкоду і наслідки куріння на 65% площі пачки.

Також там має бути QR-код, який веде на сервіс Центру громадського здоров’я щодо надання допомоги з відмови від куріння “Я кидаю курити“. Про це повідомляє Центр громадського здоровʼя МОЗ, передає НСН.

Курці “оцінять”: в Україні на пачках сигарет з’являться нові страшні фото і не тільки

Зазначимо, що це важливий етап імплементації директиви Єврокомісії 40/2014, яка передбачає комплекс заходів для захисту населення від шкоди тютюнових виробів та електронних сигарет.

на пачках сигарет з'являться нові страшні фото

на пачках сигарет з'являться нові страшні фото

Тож у Міністерстві юстиції України затвердили 14 наборів медичних попереджень (варіантів тексту та ілюстрацій), розроблених Міністерством охорони здоров’я, технічні вимоги до дизайну та форми маркування, а також порядок нанесення попереджень виробниками тютюнових виробів.

на пачках сигарет з'являться нові страшні фото

на пачках сигарет з'являться нові страшні фото

на пачках сигарет з'являться нові страшні фото

“Куріння тютюну у 70% випадків викликає хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ), за даними ВООЗ, це третя причина смертності у світі. Тому на рівні країни триває системна міжсекторна робота: від інформаційно-роз’яснювальних заходів для підлітків до створення сучасних сервісів підтримки для боротьби із залежністю, посиленням законодавчих норм. Одним з аспектів — маркування пачок зображеннями медичних попереджень, які показали свою ефективність у таких прогресивних країнах, як Канада та Австралія, мають посилити ефект антитютюнових обмежень та спонукати курців до відмови від куріння”, — сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

На рік від куріння в Україні помирає 130 000 людей. Адже тютюнокуріння підвищує ризик інсульту, стенокардії та інфаркту міокарда, і приблизно в 5 разів — раптової смерті.

Наголошується, що сигаретна упаковка – важливий канал комунікації зі споживачами тютюну. Через привабливий дизайн виробники намагаються залучити до лав курців нових споживачів, зокрема молодь та підлітків, які найбільше піддаються подібним маркетинговим маніпуляціям.

Водночас тютюнова упаковка є важливим джерелом інформування й про наслідки куріння: 93% теперішніх курців помічають медичні попередження на пачках сигарет, а 54% курців задумувались через них про припинення куріння.

МОЗ сформувало зображення та інформацію, яку додадуть на пачки тютюнових виробів, у партнерстві з громадськістю, не повʼязаною з індустрією паління. Також використовувались ті зображення для медичного попередження, які в інших країнах довели свою ефективність (Австралія, Таїланд, Канада, міжнародної неприбуткової організації CTFK та міжнародної неприбуткової організації Vital Strategies).

Зазначається, що ці попередження відповідають вимогам Рамкової конвенції Всесвітньої організації охорони здоров’я з боротьби проти тютюну (РКБТ ВООЗ) та базуються на висновках і рекомендаціях незалежних досліджень в країнах, де медичні попередження довели свою ефективність (ред. – ефективні медичні попередження це ті, які курців спонукають кинути курити, а не некурців не починати курити), і дослідженнях в Україні.

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