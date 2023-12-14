Минулої доби на Сумщині прикордонники вступили у бій з російською диверсійно-розвідувальною групою.

Як передає НСН, про це зранку 14 грудня повідомила Державна прикордонна служба України.

«Минулої доби прикордонний наряд виявив декілька осіб ворожої ДРГ, які рухалися з території країни-агресора. По диверсантах бійці відкрили вогонь на ураження, зав’язався стрілецький бій», йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що для посилення напрямку на місце висунулися резерви підрозділів ДПСУ та Сил оборони, залучили артилерійський та мінометний розрахунки.

«У результаті бою — окупанти відійшли, втрати ворога уточнюються», йдеться у повідомленні.

На Сумщині прикордонники вступили у бій з ворожою ДРГ

Ситуація в регіоні

Генштаб ЗСУ зранку 14 грудня повідомляв, що на Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять активну диверсійну діяльність задля недопущення перекидання українських військ на загрозливі напрямки.

Сумська ОВА повідомляла, що вночі та зранку 14 грудня росіяни здійснили 11 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 32 вибухи.

Обстрілів зазнали Краснопільська, Великописарівська, Свеська, Шалигинська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська громади.

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