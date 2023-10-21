На Одещині загинув підліток, його вдарило струмом

На Одещині загинув підліток, його вразило електричним струмом на даху вагона. Ще двох дітей ушпиталили.

Про це повідомляє НСН з посиланням на управління ДСНС Одеської області.

Трагедія сталася в ніч на 21 жовтня у селі Слобідка Подільського району. Дітей вдарило струмом на даху вагона.

По прибуттю на місце виклику було встановлено, що підлітка вразило електричним струмом.

Рятувальники за допомогою триколінної драбини, мотузки та нош зняли тіло хлопця.

Також внаслідок інциденту постраждали ще двоє підлітків 2006 та 2007 років народження. Їх у тяжкому стані госпіталізували.

Громадян закликають дотримуватись правил поведінки на об’єктах із залізничного транспорту, бути уважними при перетині залізничних колій і в жодному разі не вилазити на вагони та під вагони. Пам’ятайте, залізниця – місце підвищеної небезпеки!

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