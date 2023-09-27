Нетверезі підлітки розважалися на Алеї Слави загиблим героям на Одещині – поліція відкрила справу

У селищі Іванівка Одеської області нетверезі підлітки розважалися на Алеї Слави загиблим героям і знімали це на відео.

Відео помітили правоохоронці. Поліціянти склали адміністративні справи за хуліганство, які вже спрямували до суду.

Про повідомляє НСН з посиланням на поліцію Одеської області.

В поліції зауважують, що виявили відео, на якому підлітки, гуляючи пам’ятним місцем, обговорювали можливість справлення там своїх природних потреб, танцювали й розважалися.

Відео з розвагами підлітки, ймовірно, записали у стані алкогольного спʼяніння.

На записі, зокрема, чути таке обговорення:

– Я хочу в туалет

– Полий квіточк

– Покійників?

– А що їм? Земля їм пухом

– Це неповага.

Після цього підлітки сміються і починають співати.

Під час перевірки поліцейські встановили точний час зйомки і трьох її неповнолітніх учасників – двох дівчат і хлопця. Поліцейські їх опитали, а також провели ними та їхніми батьками профілактичну бесіду щодо недопущення подібної поведінки у майбутньому.

Відносно двох дівчат правоохоронці склали адміністративні протоколи за ст. 173 (дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Справи скерували до суду для розгляду та вирішення питання щодо штрафу.

Також правоохоронці намагаються встановити, хто продав неповнолітнім алкоголь.

“Поліцейські перевіряють факт можливого порушення працівниками одного з торговельних закладів селища правил торгівлі алкогольними напоями в частині їх продажу особам, які не досягли 18 річного віку. У разі підтвердження цього факту, відносно порушників будуть складені матеріали за ст. 156 КУпАП”, кажуть правоохоронці.

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