13 березня у Петропавлівській Борщагівці на Київщині інспектори помітили підозрілого чоловіка.

Про це повідомляє НСН з посиланням на сторінку Патрульної поліції Київської області у Facebook.

Близько 18-ї години, на вулиці Соборній у Петропавлівській Борщагівці інспектори помітили підозрілого громадянина. Чоловік різко змінив напрям руху та занервував, щойно в його зоні видимості з‘явилося службове авто, йдеться у повідомленні.

Поліцейські зупинили 39-річного чоловіка.

Під час перевірки його документів інспектори встановили, що громадянин, ймовірно, є солдатом Збройних сил рф, а отже причетний до діяльності проти держави.

Для додаткової перевірки вищевказаної інформації охоронці порядку доставили громадянина до найближчого відділку поліції та передали його слідчим.

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