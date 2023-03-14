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На Дніпропетровщині військовий вистрибнув на ходу з медичного автомобіля і загинув

Дата 🕑 < 1 хв.
На Дніпропетровщині
Фото ілюстративне

Вночі 13 березня на Дніпропетровщині на трасі Дніпро-Павлоград, неподалік селища Знаменівка, на ходу з санітарного автомобіля вистрибнув 38-річний військовослужбовець.

На жаль, під час падіння боєць вдарився головою та помер на місці, йдеться на сайті Репортера, передає НСН.

Санітарний автомобіль, у якому перебував чоловік, віз трьох поранених з фронту до військового госпіталю у Дніпрі. У військового, який вистрибнув на дорогу, була травма ноги.

На місце надзвичайної події одразу викликали карету швидкої, проте по приїзду медикам лише залишилось констатувати смерть. Лікарі припустили, що при падінні він міг отримати перелом основи черепа.

новини україни

фото ілюстративне

Триває розслідування всіх обставин події на Дніпропетровщині

У пресслужбі поліції Дніпропетровської області журналістам 24 Каналу підтвердили, що на трасі біля Знаменівки на ходу автівки вистрибнув військовий та загинув. Наразі слідчі проводять розслідування, щоб встановити всі обставини трагічної події.

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На Дніпропетровщині військовий вистрибнув на ходу з медичного автомобіля і загинув Встановити додаток

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