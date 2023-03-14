Поліцейська у декретній відпустці допомогла затримати вбивцю – подробиці

У Львові поліцейська у декретній відпустці допомогла затримати вбивцю. Жінка повідомила колегам, що з її під’їзду вибіг громадянин у крові та кричав, що в його помешканні сталося вбивство, передає НСН.

13 березня патрульна поліція Львова отримали виклик про вбивство в багатоповерхівці на вулиці Довженка. Співробітники патрульної поліції негайно приїхали на місце події та виявили, що інформація підтвердилася. Потім на місце інспектори викликали всі необхідні служби.

Поліцейська у декретній відпустці допомогла затримати вбивцю

Після цього до екіпажу підійшла патрульна Юлія Каторгіна, що перебуває у відпустці по догляду за дитиною та живе у тому ж дворі. Вона повідомила, що знає ймовірного зловмисника в обличчя, адже це, напевно, її сусід. Тож може допомогти його затримати.

Разом з екіпажем вони обстежили прилеглі вулиці і невдовзі затримали 36-річного львів’янина. З’ясувалося, що під час побутового конфлікту він завдав 41-річному знайомому чисельні тілесні ушкодження, внаслідок яких громадянин помер.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

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