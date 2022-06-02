На Херсонщині російський окупант розстріляв беззбройне подружжя у їхньому дворі

У селищі Високопілля на Херсонщині невстановлений російський окупант розстріляв подружжя у їхньому власному дворі, внаслідок чого вони загинули.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, з посиланням на Громадське передає NNS.

За даними слідства, 1 червня військовий росії розстріляв беззбройне місцеве подружжя у їхньому власному дворі. Від отриманих вогнепальних поранень чоловік та жінка загинули на місці.

У прокуратурі наголошують, що такі дії суперечать нормам міжнародного гуманітарного права, які прямо забороняють напади на цивільне населення.

Яким може бути покарання?

Правоохоронці відкрили справу за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічно.

Наразі у межах кримінальної справи правоохоронці встановлюють обставини подій та ідентифікують особу зловмисника.

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