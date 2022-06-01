ЗСУ мають успіхи на Херсонщині та Харківщині – Зеленський

Президент Володимир Зеленський відзначив успіхи Збройних сил України на Харківщині та Херсонщині.

Про це він сказав у своєму відеозверненні за 31 травня, передає NNS.

«На Херсонському напрямку маємо певні успіхи, як і просування на Харківщині. Збройні сили України стримують тиск окупантів у Запорізькій області. Ключовий напрямок – Гуляйполе та Оріхове», сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що українські військові «залишаються господарями фронтової ситуації, попри те, що у російської армії досі значна перевага в техніці та кількості».

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