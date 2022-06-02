У Херсонській області російські окупанти потерпають від нестачі логістичного забезпечення, тому приходять до місцевих жителів, щоб найнятися збирати полуницю.

Про це повідомляє Оперативне командування «Південь», передає NNS.

Там вказують, що військовики «другої армії світу» готові групами складати зброю та збирати полуницю. Пропонують свої послуги по 50 гривень (не рублів) за годину.

«Так і вивчають різницю між полуницею, паляницею й окупацією. Містяни відмічають, що рашо-гастробайтери поводяться нормально, працюють добре», йдеться у повідомленні.

Ситуація на Херсонщині

В останні дні ЗСУ активізували контратаки у Херсонській області. 29 травня радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань повідомив, що на Бериславському напрямку українські військові просунулися на 9 кілометрів.

А 30 травня Генштаб звітував, що під час вдалого наступу підрозділів українських військових окупанти зазнали втрат і відійшли з населеного пункту Миколаївка Херсонської області. Інші підрозділи ворога запанікували.

В американському Інституті вивчення війни (ISW) зазначали, що російські війська зосереджені на захоплені Сєвєродонецька на Луганщині та Донбасу загалом. Це створює вразливості у росіян на Херсонщині, де українські війська продовжують контрнаступ.

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