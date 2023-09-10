На Донеччині за добу окупанти вбили трьох та поранили шістьох мирних людей

На Донеччині за добу 9 вересня внаслідок російської агресії загинуло троє мирних жителів і шестеро зазнали поранень.

Про це повідомляє зранку 10 вересня Донецька ОВА, передає НСН.

“За 9 вересня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: 2 в Іванівському і 1 в Шахтарському. Ще 6 людей в області за добу дістали поранення”, йдеться у повідомленні.

Згідно з оприлюдненою інфографікою, поранень зазнали два жителі Іванівського, по одному жителю Шахтарського, Нью-Йорка, Катеринівки, Зарічного.

Загалом в області від початку повномасштабної агресії РФ загинули щонайменше 1704 мирні жителі, поранені 4126.

Проте ці дані не остаточні, оскільки наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Раніше ми писали, що російські війська за добу 8 вересня вбили чотирьох жителів Донеччини, ще сімох поранили.

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