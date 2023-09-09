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Тег:
ВійнаДонецьк

Російські війська за добу вбили чотирьох жителів Донеччини, ще сімох поранили

Журналіст
Російські війська за добу вбили чотирьох жителів Донеччини, ще сімох поранили
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Російські війська за 8 вересня вбили ще чотирьох жителів Донеччини та поранили сімох, повідомили у суботу в Донецькій ОДА, передає НСН.

“За 8 вересня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: 2 у Переїзному, 1 у Зарічному і Катеринівці. Ще 7 людей в області за добу дістали поранення”, ідеться у повідомленні ОДА.

За повідомленням прокуратури, серед поранених двоє підлітків:

8 вересня 2023 року, о 12:20, окупанти обстріляли смт Північне м. Торецька. За попередніми даними, війська рф атакували населений пункт з артилерії. Ворожий снаряд влучив у приватний будинок, у якому перебувала родина, внаслідок чого зазнали поранень двоє братів 14 та 15 років і їх 37-річна матір й 43-річний батько. Потерпілим надано кваліфіковану медичну допомогу.

З 24 лютого 2022 року, за оприлюдненими даними, росіяни вбили 1701 мирних жителів Донецької області, поранили ще 4120.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Ситуація на Донеччині. Інфографіка

Ситуація на Донеччині

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