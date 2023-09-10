У Києві чоловік напав на дітей, одного хлопчика вдарив ножем

Ввечері 9 вересня у Києві чоловік напав на дітей. Одному хлопчику порвав футболку, а іншому поранив руку ножем.

Про це повідомила поліція Києва, передає НСН.

За даними поліції, 9 вересня близько 17:00 години на вулиці Мілютенка двоє хлопчиків 10 і 11 років намагалися звести намет. В той самий час до них підійшов невідомий чоловік та запропонував допомогу.

Після того як діти відмовилися, зловмисник напав на них. Зокрема, одному хлопцеві він порвав футболку, а іншому – завдав ножове поранення руки та втік. Дитину госпіталізували.

Наразі вживаються заходи з затримання зловмисника.

До розшуку задіяно особовий склад Деснянського управління поліції, оперативники карного розшуку столичного главку та патрульні поліцейські.

Ще новини України: На Дніпропетровщині застрелили чоловіка посеред вулиці – що відомо (відео)