Як виглядає іспанська вілла колишнього військкома Одеси Борисова – ДБР показало фото

Як виглядає іспанська вілла колишнього військкома Одеси, куди з обшуками прийшли слідчі ДБР і місцева поліція.

Державне бюро розслідуваннь спільно з місцевою поліцією провело обшуки в Іспанії у колишнього начальника Одеського обласного ТЦК та СП Одеси Євгена Борисова. Його майно заарештували.

Про це повідомляє НСН з посиланням на ДБР.

Слідчі встановили, що військком купив у місті Марбелья іспанської провінції Малага два об’єкти нерухомості. У грудні 2022 року він організував покупку на імʼя своєї матері будинку вартістю понад 4 мільйони євро, загальною площею 857 кв. м на земельній ділянці 1530 кв. м.

А лютому 2023 року разом зі своєю дружиною купив офісне приміщення вартістю понад 500 тисяч євро загальною площею 223,9 кв. м.

Працівники Державного бюро розслідувань разом з місцевою поліцією провели там обшуки та вилучили документи, які засвідчують право володіння та розпорядження майном членами родини військкома. Наразі на віллу та офісне приміщення наклали арешт.

Раніше суд наклав арешт й на інше майно, гроші та банківські рахунки ексначальника Одеського обласного ТЦК та СП та членів його сім’ї:

земельні ділянки загальною площею понад 2 га в Одеській області;

два будинки в Одесі загальною площею понад 420 кв. м;

домоволодіння в Одесі площею 78,5 га;

дві квартири та 1/3 квартири в Одесі;

Toyota Land Cruiser 2023 року випуску;

Mercedes-Benz G 63 AMG 2022 року випуску;

Mercedes-Benz EQV 2022 року випуску;

Mercedes-Benz GLE 400 2021 року;

Porsche Macan GTS 2016 року випуску;

Audi A6 1999 року випуску та інше.

Як виглядає іспанська вілла колишнього військкома Одеси Борисова. Фото

Що передувало?

Проти колишнього військкома Євгена Борисова порушено кримінальне провадження за декількома статтями за фактами незаконного збагачення.

Колишнього військкома підозрюють:

у набутті особою, уповноваженою на виконання функцій держави, активів, вартість яких більш ніж на 6500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи (ст. 368-5 КК України);

у нез’явленні вчасно на службу без поважних причин військовослужбовцем, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 407 КК України);

в організації легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209);

у перевищенні службових повноважень та надання незаконних вказівок підлеглим співробітникам щодо необхідності позитивного розв’язання питання про уникнення від призову до лав Збройних Сил України визначеним ним особам за грошову винагороду;

в ухиленні військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом обману, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 409 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

ДБР затримало експосадовця у липні 2023 року, суд помістив його під варту. Того ж місяця підозрюваного було звільненого з військової служби.

Під час досудового розслідування Бюро зібрало величезний власний масив доказової бази. Проте для повноцінного та неупередженого розслідування вивчались й повідомлення ЗМІ. Також будуть досліджені матеріали НАЗК, яке також виявило ознаки незаконного збагачення у колишнього одеського військкома на понад 188 млн грн.

За матеріалами розслідування ДБР суд наклав арешт на майно, гроші та банківські рахунки екс-начальника Одеського обласного ТЦК та СП та членів його сім’ї.

Ще новини України: Які доходи у міністрів та чиновників ОП – хто добровільно подав декларації за 2022 рік