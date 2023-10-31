На Вінничині збільшується кількість захворювань на гепатит А – як передається хвороба

У Вінницькій області збільшується кількість випадків захворювання на гепатит А. Захворювання виявили у Могилів-Подільському, Хмільнику, Калинівці, Гайсині та Козятині.

Про це інформує Вінницька ОВА, передає НСН.

Повідомляється, що багато пацієнтів перебувають у інфекційних відділеннях медичних закладів громад.

“Найбільше пацієнтів ми маємо у Клінічному центрі інфекційних хвороб – 89 з підтвердженим діагнозом та 12 з підозрою на гепатит А. У міській клінічній лікарні 31 пацієнт з підтвердженим діагнозом та один з підозрою. У дитячій обласній інфекційні лікарні маємо 23 дитини у яких підтвердили діагноз та троє з підозрою. Усі пацієнти середньої ступені важкості. Важких немає”, зазначили в ОВА 30 жовтня.

За інформацією МОЗ, на стаціонарному лікуванні з підтвердженим діагнозом гепатит А наразі перебуває 174 пацієнти, серед них – 29 дітей. Ще 25 пацієнтів одужали, їх виписали з медзакладів.

До області вже доставлено 1060 доз вакцин для щеплення медичних працівників.

Гепатит А – які симптоми хвороби

Хвороба Боткіна або гепатит А – це інфекційне захворювання печінки, яке зазвичай успішно лікується, але у важких випадках може призвести до ниркової недостатності. Від гепатиту А можна купити вакцину в аптеках, а перехворілі отримують довічний імунітет. Смертельність хвороби становить близько 0,5%.

Хвороба передається при недотриманні правил гігієни:

через вживання не кип’яченої води і немитих продуктів харчування;

через приготування їжі немитими руками;

через близькі, особливо сексуальні контакти з інфікованою людиною.

Щоб захиститися від інфекції, перед вживанням обов’язково кип’ятіть воду і регулярно мийте руки з милом. Також дуже ефективна вакцинація від хвороби.

Гепатит А має інкубаційний період у 10-30 днів, протягом якого у хворого не проявляються симптоми і не діагностується інфекція, але він може бути переносником.

Симптоми гепатиту А на початковій стадії можуть бути такі:

сильна слабкість;

ломота в тілі;

головний біль;

нудота;

діарея;

втрата апетиту.

В основний період захворювання головним симптомом гепатиту А є жовтяниця. Вона проявляється у 70% дорослих заражених. У хворого жовтіє шкіра і білки очей, а також темнішає сеча. Також в жовтяничний період можуть з’явитися такі симптоми:

слабкість і стомлюваність;

діарея;

нудота і блювота;

відчуття тяжкості в шлунку;

біль під правими ребрами;

неприємний запах з рота;

неприємний запах з рота.

Гепатит А у дітей протікає легше, ніж у дорослих. Жовтяниця у дітей при інфекції спостерігається лише в 10% випадків.

Діагностують інфекцію за допомогою аналізу крові. В інкубаційний період хворобу можуть не виявити. У разі виникнення симптомів потрібно негайно звернутися до терапевта або сімейного лікаря.

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