На Вінничині збільшується кількість захворювань на гепатит А – як передається хвороба

У Вінницькій області збільшується кількість випадків захворювання на гепатит А. Захворювання виявили у Могилів-Подільському, Хмільнику, Калинівці, Гайсині та Козятині.
Про це інформує Вінницька ОВА, передає НСН.
Повідомляється, що багато пацієнтів перебувають у інфекційних відділеннях медичних закладів громад.
“Найбільше пацієнтів ми маємо у Клінічному центрі інфекційних хвороб – 89 з підтвердженим діагнозом та 12 з підозрою на гепатит А. У міській клінічній лікарні 31 пацієнт з підтвердженим діагнозом та один з підозрою. У дитячій обласній інфекційні лікарні маємо 23 дитини у яких підтвердили діагноз та троє з підозрою. Усі пацієнти середньої ступені важкості. Важких немає”, зазначили в ОВА 30 жовтня.
За інформацією МОЗ, на стаціонарному лікуванні з підтвердженим діагнозом гепатит А наразі перебуває 174 пацієнти, серед них – 29 дітей. Ще 25 пацієнтів одужали, їх виписали з медзакладів.
До області вже доставлено 1060 доз вакцин для щеплення медичних працівників.
Гепатит А – які симптоми хвороби
Хвороба Боткіна або гепатит А – це інфекційне захворювання печінки, яке зазвичай успішно лікується, але у важких випадках може призвести до ниркової недостатності. Від гепатиту А можна купити вакцину в аптеках, а перехворілі отримують довічний імунітет. Смертельність хвороби становить близько 0,5%.
Хвороба передається при недотриманні правил гігієни:
- через вживання не кип’яченої води і немитих продуктів харчування;
- через приготування їжі немитими руками;
- через близькі, особливо сексуальні контакти з інфікованою людиною.
Щоб захиститися від інфекції, перед вживанням обов’язково кип’ятіть воду і регулярно мийте руки з милом. Також дуже ефективна вакцинація від хвороби.
Гепатит А має інкубаційний період у 10-30 днів, протягом якого у хворого не проявляються симптоми і не діагностується інфекція, але він може бути переносником.
Симптоми гепатиту А на початковій стадії можуть бути такі:
- сильна слабкість;
- ломота в тілі;
- головний біль;
- нудота;
- діарея;
- втрата апетиту.
В основний період захворювання головним симптомом гепатиту А є жовтяниця. Вона проявляється у 70% дорослих заражених. У хворого жовтіє шкіра і білки очей, а також темнішає сеча. Також в жовтяничний період можуть з’явитися такі симптоми:
- слабкість і стомлюваність;
- діарея;
- нудота і блювота;
- відчуття тяжкості в шлунку;
- біль під правими ребрами;
- неприємний запах з рота;
- неприємний запах з рота.
Гепатит А у дітей протікає легше, ніж у дорослих. Жовтяниця у дітей при інфекції спостерігається лише в 10% випадків.
Діагностують інфекцію за допомогою аналізу крові. В інкубаційний період хворобу можуть не виявити. У разі виникнення симптомів потрібно негайно звернутися до терапевта або сімейного лікаря.
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