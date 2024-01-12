Прикарпатців закликають допомогти з будівництвом фортифікаційних споруд на Донеччині – обіцяють відстрочку від мобілізації

Прикарпатців закликають допомогти з будівництвом фортифікаційних споруд в Донецькій області. Ті, хто погодиться допомогти, отримають зарплату і відстрочку від мобілізації.

Як передає НСН, про це повідомляє Івано-Франківська обласна державна адміністрація.

Мешканці Івано-Франківщини можуть отримати відстрочку від призову, якщо погодяться допомогти з будівництвом фортифікаційних споруд у Донецькій області.

Відстрочка від призову діятиме на час будівництва, кажуть там.

Крім того, тим, хто погодиться, платитимуть зарплату в сумі 20 тисяч гривень. Їх також забезпечать житлом та харчуванням.

Для будівництва загалом потрібні 300 людей. Щоб сформувати будівельні бригади, обласна адміністрація звернулась до голів територіальних громад. Водночас із технікою для спорудження фортифікацій проблем немає. Не вистачає лише людей, кажуть в ОДА.

Будівництво фортифікаційних споруд в Україні

Ще в листопаді 2023 року президент Володимир Зеленський провів загальнодержавну нараду щодо зміцнення фортифікацій на основних напрямках, де потрібно посилити та прискорити будівництво споруд.

Передусім це — Авдіївський, Мар’їнський та інші напрямки на Донеччині. Туди, як сказав Зеленський, звертають «максимум уваги».

Згодом уряд затвердив новий підхід до будівництва фортифікацій. Згідно з ним, зокрема, оборонні споруди будуватимуть не коштом окремої бюджетної програми, а в межах видатків державного та місцевих бюджетів, а також інших джерел, дозволених законодавством.

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