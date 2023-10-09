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ВійнаХерсон

53 обстріли за добу на Херсонщині – одна людина загинула, серед поранених є діти

Журналіст
53 обстріли за добу на Херсонщині – одна людина загинула, серед поранених є діти
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Ворог здійснив 53 обстріли за добу на Херсонщині. Вночі російськи окупанти вдарили по Херсону з артилерії.

Про це НСН повідомляє з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

За минулу добу противник здійснив 53 обстріли, випустивши 288 снарядів з мінометів, артилерії, “Градів”, АГС, танків, авіації, БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 96 снарядів, поінформував Прокудін зранку 9 жовтня.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, територію церкви у Херсонському районі.

Вночі противник здійснив артилерійський обстріл Херсона, є влучання в автостоянку та об’єкт критичної інфраструктури у місті.

Внаслідок російських ворожих обстрілів Херсонщини за минулу добу 1 людина, на жаль, загинула.

Ще 18 людей зазнали поранень різного ступеня важкості, серед них – дві дитини. Одинадцятирічна дівчинка наразі у лікарні у важкому стані.

Наслідки обстрілу Херсона вночі 9 жовтня

Голова Херсонської МВА Роман Мрочко опублікував фото наслідків обстрілу міста. Інформація про потерпілих наразі не надходила.

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Наслідки обстрілу Херсона

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