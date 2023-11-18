На лівобережжі Херсонщини російські військові розстріляли двох мирних громадян

Російські військові розстріляли двох мирних жителів в окупованому селі Маслівка на лівобережжі Херсонщини. Про це повідомляє Інформаційний спротив з посиланням на видання ASTRA, передає НСН.

Як з’ясувала ASTRA, тіла українців 40-річного Олександра Бондаренка та 49-річної Ірини Баранової знайшли 16 листопада у будинку на вулиці Садовій, де вони проживали.

Сусіди розповіли, що перед цим у будинок заходили невідомі люди у камуфляжній формі. З будинку жодних цінних речей не зникли.

Як з’ясувала ASTRA, за підозрою у вбивстві пізніше затримали військовослужбовців в/ч 12267 — 34-річного Віталія Філіппова із Московської області (на фото зліва) та 34-річного Андрія Сафронова з Донецької області України (на фото праворуч). Обидва повідомили, що нібито випивали разом із місцевими жителями алкоголь, потім під час конфлікту військові розстріляли беззбройних Ірину та Олександра, – йдеться в повідомленні

Ось ці російські військові розстріляли двох мирних громадян: фото

Нагадаємо, раніше за відмову звільнити будинок окупанти розстріляли у Волновасі Донецької області 9 осіб – власника будинку, його дружину, двох синів із дружинами, двох онуків та брата однієї з невісток.

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