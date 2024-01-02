Росіяни обстріляли Часів Яр 2 січня – є загиблі

Росіяни обстріляли Часів Яр 2 січня. На жаль, не обійшлося без жертв. Про це повідомляють у Донецькій ОВА, передає НСН.

2 людини загинули внаслідок обстрілу Часовоярської громади.

Росіяни ударили по місту з артилерії, в зоні ураження опинився приватний сектор. 55-річна жінка і 38-річний чоловік отримали поранення, несумісні з життям.

Крім того 1 людина поранена у Красногорівці Мар’їнської громади — постраждалий доставлений до лікарні.

Росіяни обстріляли Часів Яр і Красногорівку

На жаль, такі обстріли на Донеччині відбуваються регулярно. Залишатися тут — небезпечно! Евакуюйтесь своєчасно! – йдеться у повідомленні ОВА

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