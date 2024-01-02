Росіяни обстріляли Часів Яр 2 січня – є загиблі

Росіяни обстріляли Часів Яр 2 січня. На жаль, не обійшлося без жертв. Про це повідомляють у Донецькій ОВА, передає НСН.
2 людини загинули внаслідок обстрілу Часовоярської громади.
Росіяни ударили по місту з артилерії, в зоні ураження опинився приватний сектор. 55-річна жінка і 38-річний чоловік отримали поранення, несумісні з життям.
Крім того 1 людина поранена у Красногорівці Мар’їнської громади — постраждалий доставлений до лікарні.
Росіяни обстріляли Часів Яр і Красногорівку
На жаль, такі обстріли на Донеччині відбуваються регулярно. Залишатися тут — небезпечно! Евакуюйтесь своєчасно! – йдеться у повідомленні ОВА
Ще новини України: Окупанти розстріляли чергу за хлібом і водою в Часів Ярі – є загибла і поранені