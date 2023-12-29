Росіяни атакували Львівщину 15 ракетами і 14 шахедами: загинув майстер спорту міжнародного класу

Росіяни атакували Львівщину 15 ракетами і 14 шахедами цієї ночі. На жаль, є загиблий і поранені. НСН розповість все, що відомо про наслідки станом на зараз.

Атака Львівщини тривала з 03:00 до 09:30 29 грудня, повідомляють у Львівській ОВА.

Уночі Львівщину атакували 14 безпілотниками типу «шахед». 8 з них воїни ПвК «Захід» збили. Зокрема над збиттям працювали мобільні вогневі групи. В одному з підприємств у Львові, де було влучання, зафіксували часткове руйнування адмінбудівлі та виробничих цехів. Обійшлося без жертв та постраждалих.

Уранці нашу область атакували 15 ракет. 10 з них Сили ППО знищили.

Унаслідок влучання ракети у багатоповерхівку на вулиці Хоткевича у Львові загинув 44-річний чоловік.

Як стало відомо, це Bіктор Кобзистий – український баскетболіст, тренер, майстер спорту України міжнародного класу.

17 осіб, зокрема одна дитина, постраждали. Пʼятьох людей госпіталізували. Більшість потерпілих отримали поранення через осколки вікон, які вибило вибуховою хвилею.

7 житлових будинків зазнали значних руйнувань, ще 11 – пошкоджені меншою мірою. Також постраждали два ліцеї і дитсадок.

Профільні служби задіяні до розбору завалів, забезпечення порядку та пошуку можливих інших постраждалих.

Також є ракетні влучання в один із інфраструктурних обʼєктів у Дрогобицькому районі. Попередньо без жертв.

У Стрийському та Львівському районах уламки ракет впали в полі.

Росіяни атакували Львівщину з повітря: фото наслідків

Нагадаємо, сьогоднішню атаку називають наймасовішою. ППО у співпраці зі Силами оборони у різних областях України знищили 114 зі 158 повітряних цілей.

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