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Росіяни атакували Львівщину 15 ракетами і 14 шахедами: загинув майстер спорту міжнародного класу

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Росіяни атакували Львівщину 15 ракетами і 14 шахедами: загинув майстер спорту міжнародного класу

Росіяни атакували Львівщину 15 ракетами і 14 шахедами цієї ночі. На жаль, є загиблий і поранені. НСН розповість все, що відомо про наслідки станом на зараз.

Атака Львівщини тривала з 03:00 до 09:30 29 грудня, повідомляють у Львівській ОВА.

Уночі Львівщину атакували 14 безпілотниками типу «шахед». 8 з них воїни ПвК «Захід» збили. Зокрема над збиттям працювали мобільні вогневі групи. В одному з підприємств у Львові, де було влучання, зафіксували часткове руйнування адмінбудівлі та виробничих цехів. Обійшлося без жертв та постраждалих.

Уранці нашу область атакували 15 ракет. 10 з них Сили ППО знищили.

Унаслідок влучання ракети у багатоповерхівку на вулиці Хоткевича у Львові загинув 44-річний чоловік.

Як стало відомо, це Bіктор Кобзистий – український баскетболіст, тренер, майстер спорту України міжнародного класу.

Bіктор Кобзистий

Bіктор Кобзистий

17 осіб, зокрема одна дитина, постраждали. Пʼятьох людей госпіталізували. Більшість потерпілих отримали поранення через осколки вікон, які вибило вибуховою хвилею.

7 житлових будинків зазнали значних руйнувань, ще 11 – пошкоджені меншою мірою. Також постраждали два ліцеї і дитсадок.

Профільні служби задіяні до розбору завалів, забезпечення порядку та пошуку можливих інших постраждалих.

Також є ракетні влучання в один із інфраструктурних обʼєктів у Дрогобицькому районі. Попередньо без жертв.

У Стрийському та Львівському районах уламки ракет впали в полі.

Росіяни атакували Львівщину з повітря: фото наслідків

Росіяни атакували Львівщину з повітря: фото наслідків

Росіяни атакували Львівщину з повітря: фото наслідків

Росіяни атакували Львівщину з повітря: фото наслідків

Росіяни атакували Львівщину з повітря: фото наслідків

Росіяни атакували Львівщину з повітря: фото наслідків

Росіяни атакували Львівщину з повітря: фото наслідків

Росіяни атакували Львівщину з повітря: фото наслідків

Росіяни атакували Львівщину з повітря: фото наслідків

Росіяни атакували Львівщину з повітря: фото наслідків

Росіяни атакували Львівщину з повітря: фото наслідків

Росіяни атакували Львівщину з повітря: фото наслідків

Росіяни атакували Львівщину з повітря: фото наслідків

Росіяни атакували Львівщину з повітря: фото наслідків

Росіяни атакували Львівщину з повітря: фото наслідків

Росіяни атакували Львівщину з повітря: фото наслідків

Нагадаємо, сьогоднішню атаку називають наймасовішою. ППО у співпраці зі Силами оборони у різних областях України знищили 114 зі 158 повітряних цілей.

Ще новини України: Ранковий ракетний удар по Києву 29 грудня – що відомо про наслідки

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