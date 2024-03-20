Росія завдала авіаудару по Вугледарській громаді: є загиблі і поранена

Росія завдала авіаудару по Вугледарській громаді вдень 20 березня. Атакували село Максимівку. Є жертви.

Про це повідомили у Донецькій ОВА, передає НСН.

2 людини загинули і 1 поранена внаслідок авіаудару по Максимівці Вугледарської громади.

Росіяни ударили по селу сьогодні в обід, влучили у приватний будинок. Під завалами знайшли тіла двох чоловіків 1964 і 1975 років народження.

Поранення отримала 72-річна жінка, її транспортують до лікарні.

Рятувальна операція на місці події завершена.

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