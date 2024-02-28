російсько-окупаційні війська завдали авіаудару по вокзалу у Великому Бурлуку Харківської області

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в етері телемаратону «Єдині Новини», передає НСН з посиланням на hromadske.

Він розповів, що надійшла інформація про удар окупантів керованою авіабомбою по території вокзалу.

«За нашою інформацією, дві людини загинули. Можливо загинула дитина — зараз ця інформація уточнюється», — сказав Синєгубов.

Окупанти завдали авіаудару по вокзалу у Великому Бурлуку – є загиблі

Інші обстріли

За кілька годин до удару по Великому Бурлуку війська росії здійснили авіаудар по місту Куп’янськ на Харківщині — там зафіксоване влучання в центральній частині міста.

Унаслідок російського обстрілу загинули 58-річний пастир та 39-річний чоловік. Постраждали 5 людей — поранені три жінки та двоє чоловіків 45 та 52 років.

Також унаслідок обстрілу пошкоджено щонайменше 12 приватних будинків, руйнувань зазнало місцеве кафе та церква. Наразі на місці атаки працюють профільні служби.

Близько 10:00 28 лютого росіяни завдали удару по прикордонному селу Кіндрашівка Куп’янського району. Унаслідок обстрілу зруйновано господарчу споруду на приватному подвір’ї. Там також почалася пожежа на площі 30 квадратних метрів.

За минулу добу, 27 лютого, росіяни обстріляли з артилерії та мінометів близько 15 населених пунктів Харківщини, а також завдали авіаударів по населених пунктах Бологівка, Іванівка, Берестове тощо.

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