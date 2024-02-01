Окупанти скинули бомби на лікарню у Великому Бурлуку на Харківщині (фото)

Окупанти скинули бомби на лікарню у Великому Бурлуку на Харківщині. Про це НСН повідомляє з посиланням на Харківську ОВА і ДСНС.

Російські окупанти ввечері 31 січня атакували селище Великий Бурлук Харківської області. Про це в Телеграмі повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

О 21.50 окупанти вдарили по селищу Великий Бурлук Куп’янського району. Керовані авіабомби влучили по території цивільної лікарні. Проведено евакуацію 38 людей, із них п’ять – працівники закладу, чотирьом на місці надали першу медичну допомогу, – написав Синєгубов

За його словами, внаслідок ворожої атаки пошкоджено фасад будівлі, вікна й дах.

Пізніше голова ОВА уточнив, що персонал і пацієнти лікарні встигли відреагувати на сигнал повітряної тривоги.

Усіх пацієнтів було евакуйовано, частину – розміщено в інші заклади. Ті, кому дозволено за показаннями медиків, перебуватимуть на лікуванні амбулаторно з додатковим медичним обстеженням та наглядом, – зазначив Синєгубов

Він також додав, що ліквідація наслідків російського удару триває.

Сьогодні ввечері в результаті ворожого удару керованої авіабомбами по території цивільної лікарні у селищі Великий Бурлук Куп’янського району пошкоджено фасад двоповерхової будівлі медзакладу, вікна та дах. Також, співробітниками ДСНС спільно з працівниками Нацполіції та екстреної медичної допомоги проведено евакуацію 38 людей, з яких 4 постраждалим на місці надали першу медичну допомогу, – коментують подію у ДСНС

Окупанти скинули бомби на лікарню у Великому Бурлуку: фото

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