Росія вдарила «Кинжалом» по Хмельниччині 14 грудня – що відомо

Росія вдарила «Кинжалом» по Хмельниччині 14 грудня. Інформацію про це підтвердили у Повітряних Силах, передає НСН.

Російська армія сьогодні, 14 грудня, атакувала Хмельницьку область. Окупанти застосували аеробалістичні ракети “Кинджал”.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Відбувся пуск ракет і вони попрямували до Хмельницької області, я маю на увазі до Старокостянтинова. Оголошення тривоги було о 14:09 приблизно, коли залунав сигнал по всій Україні. І фактично через 10 хвилин від оголошення повітряної тривоги був “приліт” у Хмельницькій області, – сказав він

Юрій Ігнат не надав інформації про наслідки прильоту.

Про наслідки, тим паче роботи “Кинджалів”, а це був Х-47 “Кинджал”, ми не говоримо. Нехай ворог робить свої висновки. Не будемо давати інформацію, куди вони цілили, влучили чи не влучили, – додав речник

А ось як прокоментував атаку моніторинговий Телеграм-канал «Николаевский Ванек»

А тепер дивіться, що вони зробили.

Приблизно о 14:15 вони повторно піднімають у повітря 3 борти МіГ-31К, звітують про пуски – прильотів зафіксовано не було ніде.

Далі вони йдуть мовляв на посадку, з’являється про це інформація – йдуть відбої тривог.

Насправді вони залишилися у повітрі, додали 1 борт, про зліт якого я написав о 15:42

і цього разу були реальні пуски. Попередньо всі були у бік Старокостянтинова.

Точна інформація про наслідки/збиття, а також про точну кількість відпрацьованих бортів буде, як завжди, трохи пізніше.

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