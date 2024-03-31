Окупанти вдарили ракетою по Бериславщині: є поранені

Окупанти вдарили ракетою по Бериславщині вдень 31 березня. На жаль, не обійшлося без постраждалих.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, передає НСН.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 31 березня 2024 року, близько 15:15, збройні сили рф вдарили по одному з населених пунктів Бериславського району. Попередньо атакували ракетою типу С-300.

В результаті вибуху постраждало двоє місцевих жителів. Обох доставили у лікарню.

Пошкоджено приватні будинки, лінії електропередач.

Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф.

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