Ракетний удар по Миколаєву 21 березня: є жертви і руйнування

Ракетний удар по Миколаєву стався 21 березня вдень. Його жертвами стали семеро людей – одна жінка загинула.

Про наслідки ворожої атаки повідомили у ДСНС, передає НСН.

21 березня російські окупанти в черговий раз довели власну підступність та серед дня вдарили балістикою по Миколаєву. Поцілили у промислове підприємство. На жаль, постраждали 6 його працівників. Одна жінка загинула.

На місці “прильоту” виникли незначні загоряння, які оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС.

Остаточна інформація стосовно жертв, постраждалих та пошкоджень ще уточнюється.

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