Купити квартиру в Дніпрі

Тег:
ВійнаМиколаїв

Ракетний удар по Миколаєву 21 березня: є жертви і руйнування

Адмін сайту
Ракетний удар по Миколаєву 21 березня: є жертви і руйнування

Ракетний удар по Миколаєву стався 21 березня вдень. Його жертвами стали семеро людей – одна жінка загинула.

Про наслідки ворожої атаки повідомили у ДСНС, передає НСН.

21 березня російські окупанти в черговий раз довели власну підступність та серед дня вдарили балістикою по Миколаєву. Поцілили у промислове підприємство. На жаль, постраждали 6 його працівників. Одна жінка загинула.

На місці “прильоту” виникли незначні загоряння, які оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС.

Ракетний удар по Миколаєву 21 березня: є жертви і руйнування

Ракетний удар по Миколаєву 21 березня: є жертви і руйнування

 Остаточна інформація стосовно жертв, постраждалих та пошкоджень ще уточнюється.

Ще новини України: Масована повітряна атака 21 березня: збили УСІ ракети, але є постраждалі і руйнування

Схожі публікації

To Top
Ще новини ⬇
Розділи
Назад
Важливі
Новини
Lite
Допо-га
×