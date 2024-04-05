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Окупанти б’ють ракетами по місту Запоріжжя 5 квітня: є загиблі і поранені, серед них дитина

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Окупанти б’ють ракетами по місту Запоріжжя 5 квітня: є загиблі і поранені, серед них дитина

ОНОВЛЕНО. Окупанти вдарили ракетами по місту Запоріжжя 5 квітня. Влада повідомляє про загиблих і поранених внаслідок ворожих атак.

Про це інформує НСН з посиланням на міську раду і Запорізьку ОВА.

Спочатку повідомлялося, що внаслідок російського удару по Запоріжжі 5 квітня загинули дві цивільні людини — жінка і чоловік. Згодом стало відомо, що загиблих троє.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Постраждали внаслідок атаки 13 людей – серед них дитина – це 9-річний хлопчик. Четверо людей у важкому стані. Медики надають їм необхідну допомогу.

Окупанти б’ють ракетами по місту Запоріжжя 5 квітня: є загиблі і поранені, серед них дитина

5 квітня окупаційні війська РФ вдарили трьома ракетами по території обласного центру, невдовзі — здійснили повторний удар ще двома ракетами, — йдеться у повідомленні поліції

Ворожі цілі влучили по об’єктах цивільної інфраструктури. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені довколишні будівлі, магазини, аптеки, заклади харчування та транспортні засоби.

Фото наслідків ударів по Запоріжжю від поліції

Фото наслідків ударів по Запоріжжю

Фото наслідків ударів по Запоріжжю

Фото наслідків ударів по Запоріжжю

Фото наслідків ударів по Запоріжжю

Фото наслідків ударів по Запоріжжю

Фото наслідків ударів по Запоріжжю

Фото наслідків ударів по Запоріжжю

Фото наслідків ударів по Запоріжжю

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