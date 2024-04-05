Окупанти б’ють ракетами по місту Запоріжжя 5 квітня: є загиблі і поранені, серед них дитина

ОНОВЛЕНО. Окупанти вдарили ракетами по місту Запоріжжя 5 квітня. Влада повідомляє про загиблих і поранених внаслідок ворожих атак.

Про це інформує НСН з посиланням на міську раду і Запорізьку ОВА.

Спочатку повідомлялося, що внаслідок російського удару по Запоріжжі 5 квітня загинули дві цивільні людини — жінка і чоловік. Згодом стало відомо, що загиблих троє.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Постраждали внаслідок атаки 13 людей – серед них дитина – це 9-річний хлопчик. Четверо людей у важкому стані. Медики надають їм необхідну допомогу.

5 квітня окупаційні війська РФ вдарили трьома ракетами по території обласного центру, невдовзі — здійснили повторний удар ще двома ракетами, — йдеться у повідомленні поліції

Ворожі цілі влучили по об’єктах цивільної інфраструктури. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені довколишні будівлі, магазини, аптеки, заклади харчування та транспортні засоби.

Фото наслідків ударів по Запоріжжю від поліції

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