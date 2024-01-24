Російська ракета у Павлограді вбила маму двох дітей, яка тікала від війни з Луганщини… Про це стало відомо з повідомлення Луганської обласної державної адміністрації, передає НСН.

Повідомляється, що жінці на ім’я Олена Фоменко було 43 роки. До Павлограда вона переїхала із Золотого, що на Луганщині, в минулому році.

Виїжджала до більш безпечного регіону з окупації. Але, на жаль, врятуватися від ракет росіян не змогла, – констатують в адміністрації

Жінка потрапила в епіцентр влучання снаряду – у міському сквері. На відео – наслідки влучання. Олена була в навушниках, а тому, ймовірно, не чула звуку повітряної тривоги.

У неї залишилось двоє дітей.

Щодня ми втрачаємо матерів, батьків, синів, коханих. росіяни ведуть криваву війну, вбиваючи цивільних та скеровуючи надпотужну зброю проти мирних людей, житлових кварталів, шкіл та садочків. Приносимо співчуття родині та близьким. Не пробачимо! – йдеться у повідомленні

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