Відбудеться примусова евакуація дітей з 36 населених пунктів Харківщини

Відбудеться примусова евакуація дітей разом з їх законними представниками з 36 населених пунктів Харківщини.

Про це повідомляє Мінреінтеграції у п’ятницю 24 травня, передають Новини України – НСН.

Погоджено рішення про евакуацію дітей у примусовий спосіб із законними представниками з окремих населених пунктів Харківської області, – інформує Мінреінтеграції

Примусова евакуація дітей з Харківщини: подробиці

Йдеться про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, разом з їхніми законними представниками. Відповідне рішення погодили члени Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану під головуванням Віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук.

Обов’язкову евакуацію у примусовий спосіб 123 дітей планується здійснити із 36 населених пунктів Богодухівського, Ізюмського, Куп’янського та Чугуївського районів.

Спочатку евакуйованих планують розмістити у Харкові, а згодом їх прийматиме Волинська область.

До проведення евакозаходів долучаться ЮНІСЕФ, а також організація «СОС Дитячі Містечка». Віцепрем’єрка наголосила на важливості налагодження каналів комунікації між усіма, хто братиме у цьому участь.

Евакуація проводитиметься протягом 60 діб. Вона здійснюється безкоштовно.

За детальнішою інформацією можна звернутися на цілодобову гарячу лінію з питань проведення евакуації у Харківській області за номером: 0 800 339 291.

Про бажання евакуюватися також можна повідомити на гарячу лінію Мінреінтеграції 15-48 або написати у месенджери WhatsApp/Telegram/Viber на номер: (096) 078-84-33.

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