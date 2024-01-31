Троє підлітків провалилися під кригу і загинули на Тернопільщині. Про трагедію повідомили у ДСНС. Тіла дітей знайшли вчора, 30 січні, передає НСН.

30 січня о 10:20 з місцевого ставка поблизу с. Переволока Чортківського району водолази ДСНС вилучили тіла трьох підлітків — 2009, 2010 та 2011 р.н.

Діти зникли 28 січня: вийшли з дому й не повернулися. До пошуково-рятувальних робіт залучалося 40 рятувальників Головне управління ДСНС України у Тернопільській області, з яких 8 водолазів, також 10 од. техніки.

Від ДСНС було залучено 40 рятувальників та 10 одиниць техніки: група водолазно-рятувальних робіт, гірське пошуково-рятувальне спелеологічне відділення, кінологічне відділення та фахівці сектору БПЛА.

На жаль, трагедії уникнути не вдалося.

Закликаємо всіх батьків слідкувати за дозвіллям дітей і невпинно навчати їх правил безпечної поведінки взимку, – йдеться у повідомленні ДСНС

Троє підлітків провалилися під кригу і загинули на Тернопільщині: фото

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